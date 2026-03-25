Cae presunto autor intelectual de intento de feminicidio en Jesús María

La Policía Nacional del Perú detuvo a un hombre señalado como el principal sospechoso detrás del intento de feminicidio contra una madre de familia en Jesús María. El hecho se produjo el pasado 24 de marzo dentro de un condominio ubicado en la avenida Brasil, donde la mujer fue atacada a balazos por un sujeto encapuchado.

El detenido fue identificado como José Luis Amasifuén Huamán, quien mantenía una relación sentimental previa con la víctima. De acuerdo con las primeras hipótesis policiales, sería el presunto autor intelectual del atentado, mientras que aún se continúa con la búsqueda del responsable directo de los disparos.

Las diligencias estuvieron a cargo del Departamento de Investigación Criminal, que viene recabando pruebas para esclarecer el caso. En tanto, el sospechoso fue sometido a exámenes de medicina legal como parte del proceso investigativo. Familiares de la mujer indicaron que este no sería el primer ataque vinculado al detenido, ya que aseguran que hubo un intento previo semanas antes.

VÍCTIMA PERMANECE INTERNADA

El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa al agresor persiguiendo a la víctima antes de dispararle a corta distancia. Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. La Policía continúa las investigaciones para capturar al autor material del crimen.