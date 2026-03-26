Surco: enorme grúa aplasta dos autos y una motocicleta

Una grúa​ de gran tamaño se desplomó la tarde de este jueves en plena vía pública, en el distrito de Santiago de Surco, aplastando dos autos y una motocicleta que se encontraban estacionados junto a una obra de construcción. El incidente ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Del Pinar, en la zona de Chacarilla del Estanque.

La emergencia fue reportada alrededor de las 12:39 p. m., lo que motivó la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos, que desplazó cuatro unidades hasta el lugar para atender la situación. A pesar de la magnitud del accidente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron considerables.

Según los primeros reportes, la grúa tipo pluma habría colapsado debido al peso que soportaba en ese momento. Testigos indicaron que el operador logró ponerse a salvo al lanzarse segundos antes del desplome, evitando una tragedia mayor en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

VÍA FUE CERRADA TEMPORALMENTE

El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes cuestionaron la falta de medidas de seguridad en la obra. La vía fue cerrada temporalmente mientras se realizaban labores de retiro de los vehículos afectados. Los residentes exigieron a la municipalidad investigar si la construcción contaba con los permisos correspondientes y si cumplía con las normas de seguridad vigentes.