Iván Arenas: “Oro debería ser trasladado en camiones de seguridad”

El robo de oro en el país ha tomado un giro alarmante con la aparición de bandas altamente organizadas que operan con armas de guerra, vehículos de alta gama y motocicletas. Según especialistas, estos grupos delictivos no solo cuentan con logística sofisticada, sino también con información precisa sobre sus objetivos, lo que evidencia un alto nivel de planificación.

El experto en temas mineros, Iván Arenas, explicó que el material sustraído suele ser oro doré, es decir, un mineral que aún requiere refinación final y cuyo traslado debe realizarse bajo estrictas medidas de seguridad. En ese sentido, cuestionó cómo cargamentos de este tipo pueden ser vulnerados sin una operación cuidadosamente estructurada.

Casos anteriores han incrementado la preocupación. En abril de 2025, el robo de lingotes de oro liderado por un policía en actividad, conocido como “Rayo”, dejó en evidencia la posible infiltración de estas redes en las propias fuerzas del orden. De acuerdo con el exjefe policial Francisco Rivadeneira, la forma en que se ejecutan estos asaltos —con cierres de vías, maniobras tácticas y uso experto de armamento— revela entrenamiento especializado.

FALTA DE DENUNCIA

A ello se suma un factor clave: la falta de denuncias. Autoridades señalan que, en muchos casos, el oro robado sería de origen ilegal, lo que dificulta su trazabilidad y evita que las víctimas acudan a reclamar. Mientras tanto, la Fiscalía ha iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, en medio de sospechas de corrupción y redes criminales que podrían estar operando con total impunidad.