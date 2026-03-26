Cae alias “Omar”: es sindicado como cabecilla de “Los Mexicanos”

En un operativo realizado durante la madrugada de este 26 de marzo, la Policía Nacional logró la captura de alias “Omar”, señalado como presunto líder y articulador de la organización criminal “Los Mexicanos”, dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Norte. La intervención se llevó a cabo en el asentamiento humano Laura Caller, en el distrito de Los Olivos.

Junto a él fueron detenidos otros cuatro presuntos integrantes, entre ellos su pareja, Zarith Manchego Mejía, y su cuñado, Jhon Manchego, quienes habrían cumplido funciones clave en la administración del dinero ilícito y la logística de la banda. Las detenciones forman parte de una investigación iniciada semanas atrás tras la captura de un colaborador en el Cercado de Lima.

De acuerdo con la Policía, el análisis de equipos móviles permitió reconstruir la ruta del dinero y detectar el uso de cuentas bancarias y líneas telefónicas empleadas para extorsionar a empresas de transporte. Los registros hallados evidencian amenazas constantes contra los conductores, a quienes exigían pagos bajo intimidación desde el año 2025.

INCAUTARON ARMAS

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola, ocho celulares, 15 tarjetas bancarias y cuatro artefactos explosivos con mecha. Además, fue retenido un menor de 16 años, presuntamente vinculado como brazo armado. Las autoridades informaron que las acciones continúan en distintos puntos de la capital para capturar a otros miembros de esta red criminal.