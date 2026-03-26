Buscan a menor de 15 años desaparecida desde hace cinco días en Puente Piedra

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada por su familia luego de desaparecer hace cinco días, tras salir de su vivienda con dirección a la casa de una amiga, ubicada a pocos metros, donde realizaría un trabajo escolar.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, la menor abordó un bus de transporte público de la empresa conocida como “El Chino”. Desde ese momento, no se ha tenido información sobre su paradero. La desaparición se produjo el último sábado 21 de marzo a las 7:00 a.m.

MÁS DETALLES

La madre de la adolescente manifestó su preocupación debido a que su hija toma medicamentos por problemas de salud mental. Asimismo, indicó que la menor mantenía una relación con un joven de 16 años, quien le informó que el día de la desaparición recibió una llamada en la que la adolescente dio por terminada la relación, sin brindar mayores detalles.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la menor.