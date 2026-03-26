Capturan en Chile a presunto sicario del Tren de Aragua vinculado a crimen en SMP

El detenido es acusado de acribillar a Lisandro Ysturiz en 2024. Fue ubicado en Maipú y tenía orden de captura vigente. Se evalúa su traslado al Perú.

La captura en Chile de Fredy Yeicol Pérez Jiménez, presunto integrante del Tren de Aragua, ha puesto nuevamente en agenda uno de los crímenes más violentos registrados en Lima. El sujeto es señalado como autor del asesinato de Lisandro Ysturiz, ocurrido en 2024 en la urbanización Las Casuarinas, en San Martín de Porres.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada con extrema violencia y recibió al menos 33 disparos de un arma de largo alcance. Videos difundidos en redes sociales revelan los momentos previos al crimen, donde se escuchan amenazas directas contra Ysturiz, a quien acusaban de ser “antitren”.

Las imágenes también muestran cómo el hombre fue obligado a subir a un vehículo negro y, pese a intentar huir para salvar su vida, fue alcanzado por múltiples disparos. El caso generó gran conmoción y evidenció el accionar de organizaciones criminales con alto grado de violencia.

¿EXTRADITADO O EXPULSADO?

El operativo que permitió su captura se realizó en la comuna de Maipú, donde el sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden vigente desde el 9 de marzo. Hasta el momento, no se ha confirmado si será extraditado o expulsado hacia el Perú, mientras continúan las coordinaciones con autoridades internacionales para su traslado.