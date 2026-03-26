Más de 5,600 nuevos policías saldrán a reforzar seguridad: serán desplegados en zonas críticas

Más de 5,600 cadetes de la Policía Nacional del Perú se graduaron este jueves 26 de marzo en una ceremonia simultánea realizada en las 17 escuelas de educación superior técnico profesional del país. De manera excepcional, estos nuevos efectivos serán incorporados rápidamente a la lucha contra la criminalidad ante el incremento de la inseguridad.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que los agentes iniciarán funciones desde el 1 de abril y serán desplegados en 27 distritos con alto índice delictivo, como parte del plan nacional de seguridad ciudadana. Su labor estará enfocada en la prevención e investigación criminal en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

Durante la ceremonia central realizada en la escuela de Puente Piedra, que contó con la presencia del presidente José María Balcázar, se graduaron 1,389 suboficiales de tercera. Arriola destacó que, pese a la aceleración del proceso de egreso, los cadetes cumplieron con todos los requisitos académicos, reforzando su formación con clases los fines de semana y reducción de periodos vacacionales.

EVALUACIÓN PERMANENTE

Asimismo, el jefe policial señaló que los efectivos son evaluados de manera permanente en aspectos físicos y psicológicos, y cuentan con el acompañamiento de un equipo de 30 psicólogos. No obstante, reconoció que casos aislados de violencia protagonizados por agentes han encendido las alertas dentro de la institución, por lo que se busca fortalecer los controles internos para garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía.