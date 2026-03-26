Conflicto en Medio Oriente podría impactar el tránsito aéreo internacional en Perú

El conflicto en Medio Oriente podría generar impactos en el tránsito aéreo internacional peruano a mediano y largo plazo, advirtió Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional.

El especialista señaló que uno de los primeros efectos sería una posible disminución en el flujo de pasajeros entre América Latina y destinos como Europa y Asia, debido a las restricciones en el espacio aéreo de la zona en conflicto.

Asimismo, explicó que el cierre de determinadas rutas obligaría a las aerolíneas a desviar sus vuelos hacia el norte o sur, lo que incrementaría el tiempo de viaje y el consumo de combustible.

COSTOS OPERATIVOS

En ese contexto, indicó que el aumento en los costos operativos, especialmente en combustible, podría trasladarse parcialmente al precio de los pasajes aéreos, aunque precisó que aún no es posible determinar en qué magnitud.

Gutiérrez sostuvo que el impacto dependerá de la duración del conflicto y de la capacidad del mercado para adaptarse a las nuevas condiciones. No obstante, señaló que, hasta el momento, la región no ha experimentado efectos directos.Sin embargo, advirtió que, de prolongarse la guerra, podrían generarse consecuencias negativas para el sector aéreo.