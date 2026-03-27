Extorsión obliga al cierre definitivo de “La Casa de la Comedia” en Lima

El programa “La Casa de la Comedia” anunció su cierre definitivo luego de enfrentar constantes amenazas y cobros extorsivos que se volvieron insostenibles. La decisión fue comunicada oficialmente por la producción, generando sorpresa entre sus integrantes.

Según el pronunciamiento, la medida responde a la necesidad de salvaguardar la integridad del elenco, trabajadores y asistentes. La situación de inseguridad habría escalado en las últimas semanas, obligando a detener por completo las grabaciones en el Cercado de Lima.

El actor Luigi Carbajal reveló que la noticia tomó por sorpresa a todo el equipo, que llegó como de costumbre a grabar sin imaginar que sería el final del proyecto. Además, expresó su tristeza por el cierre de un espacio que consideraban una familia.

Se estima que alrededor de 45 familias, entre actores, técnicos y personal de producción, se han quedado sin trabajo tras esta decisión. Muchos de ellos dependían directamente del programa para su sustento económico.

Cabe señalar que las extorsiones no son recientes, ya que desde 2024 el equipo había recibido amenazas, incluso con el uso de explosivos. Sin embargo, el aumento de las exigencias económicas terminó por hacer inviable la continuidad del programa.