Puede reportar desapariciones de personas en Línea 114

La Policía Nacional del Perú recordó a la ciudadanía que la Línea 114 se encuentra habilitada a nivel nacional para reportar casos de personas desaparecidas o brindar información que contribuya a su ubicación. Este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

A través de esta línea telefónica, los ciudadanos pueden comunicarse desde cualquier teléfono fijo o celular para proporcionar datos relevantes que ayuden en la búsqueda de una persona desaparecida. Asimismo, se puede informar si una persona ya fue ubicada, lo que permitirá a las autoridades corroborar la información y actualizar el caso.

La Línea 114 también brinda orientación a quienes necesiten saber cómo realizar una denuncia por desaparición, facilitando así el acceso a los procedimientos correspondientes. Todas las unidades policiales a nivel nacional reciben y canalizan la información proporcionada por los ciudadanos.

COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN

La Policía Nacional del Perú destacó la importancia de la colaboración de la población en este tipo de situaciones, ya que la información oportuna puede ser clave para ubicar a personas desaparecidas y agilizar las acciones de búsqueda en todo el país.