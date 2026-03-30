Postulantes denuncian graves irregularidades en examen de admisión de la Universidad Villarreal

Decenas de postulantes realizaron un plantón en los exteriores de la Universidad Nacional Federico Villarreal tras denunciar presuntas irregularidades en el examen de admisión realizado el último domingo. Los jóvenes aseguran que, pese a obtener puntajes y puestos dentro del número de vacantes, el sistema les indica que no ingresaron.

Según los testimonios, varios estudiantes figuran en posiciones como el puesto 10, 24 o 42 en carreras con suficientes vacantes disponibles, pero aún así aparecen como “no ingresó”. Incluso algunos casos muestran situaciones más alarmantes, donde el sistema registra como si el postulante no hubiera rendido el examen.

Los reclamos también apuntan a presuntas fallas durante el desarrollo de la prueba. Los estudiantes señalaron que hubo desorden en el ingreso, falta de control y hasta inicio anticipado del examen en algunos salones, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.

A ello se suma la denuncia de mensajes sospechosos enviados por WhatsApp antes del examen, donde personas ofrecían asegurar vacantes a cambio de pagos que oscilaban entre 10 mil y 15 mil soles. Esta situación ha despertado sospechas sobre una posible red de corrupción vinculada al proceso de admisión.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades universitarias, los postulantes exigen transparencia, acceso a sus fichas ópticas y una explicación clara sobre los resultados. Mientras tanto, la Policía llegó a la zona para resguardar el orden, pero hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la casa de estudios.