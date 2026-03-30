Precios de combustibles continúan elevados en grifos de Lima

Conductores en la capital siguen enfrentando dificultades debido al alto costo de los combustibles, situación que impacta directamente en su economía diaria. Un recorrido por distintos grifos evidenció que los precios se mantienen elevados en varios puntos de la ciudad.

En la avenida Petit Thouars, por ejemplo, se registran precios de hasta 20 soles por galón de gasolina regular y 22 soles en la premium. Sin embargo, el diésel alcanza uno de los costos más altos, llegando a 27.69 soles, lo que genera preocupación entre transportistas.

Aunque no se observan largas colas, varios conductores continúan abasteciéndose pese a los elevados precios. Muchos de ellos señalan que no tienen otra opción, ya que dependen del combustible para movilizarse hacia sus centros de trabajo.

Asimismo, combustibles como el GLP y el GNV también han experimentado incrementos. Taxistas indican que el GLP, que antes costaba entre 4 y 5 soles, ahora se acerca a los 10 soles, mientras que el GNV ya no mantiene los precios bajos de meses anteriores.