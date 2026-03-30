SMP: con disparos y golpes asaltan a joven a plena luz del día

Un violento asalto se registró en el distrito de San Martín de Porres, donde dos delincuentes persiguieron y atacaron a un joven para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en el cruce del jirón Huancayo con la avenida Perú, generando alarma entre los vecinos, transportistas y comerciantes de la zona.

Según las cámaras, los sujetos realizaron hasta tres disparos al aire para intimidar a la víctima, quien intentó escapar sin éxito. Durante la huida, el joven resbaló en la vereda, lo que fue aprovechado por los criminales para interceptarlo y golpearlo antes de despojarlo de todos sus objetos de valor.

Tras cometer el violento robo, los hampones abordaron rápidamente un vehículo de color plomo y huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido. En ese momento, un bus de transporte público pasaba por el lugar con dos efectivos policiales a bordo, como parte de un operativo de seguridad en el transporte urbano.

VECINOS PREOCUPADOS

Los agentes descendieron de la unidad al escuchar los disparos e intentaron perseguir a los delincuentes; sin embargo, no lograron capturarlos. Los vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de la delincuencia y la extorsión y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en la zona.