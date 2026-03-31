Imágenes satelitales ayudan a combatir la pesca ilegal en el mar peruano

Una buena noticia. El Ministerio de la Producción fortaleció la vigilancia marítima con la implementación de un moderno centro de monitoreo satelital, orientado a mejorar el control de las actividades pesqueras y combatir la pesca ilegal. El ministro César Quispe destacó que esta herramienta permite supervisar en tiempo real a miles de embarcaciones que operan en el litoral peruano.

Según informó el titular del sector, más de 4.000 embarcaciones cuentan con sistemas de seguimiento que permiten vigilar las 200 millas marítimas, así como una franja adicional de 20 millas. Este monitoreo continuo facilita la detección de naves y la verificación de su ubicación, y en caso de que alguna embarcación apague su sistema, se coordina con la Capitanía para su inmediata localización.

El sistema ha requerido una inversión que supera el millón de soles, con más de medio millón destinado solo en el presente año. Además, se utilizan plataformas tecnológicas como MarineTraffic y cámaras instaladas en más de 30 desembarcaderos, lo que permite supervisar tanto el tránsito de flotas internacionales como la descarga de recursos hidrobiológicos.

PESCA SOSTENIBLE

PRODUCE señaló que estas acciones contribuyen a una pesca sostenible, ya que permiten controlar cuotas y vedas, así como monitorear en tiempo real la descarga de productos. En ese sentido, se estima que durante la Semana Santa se registrará una descarga superior a 7.900 toneladas, generando un movimiento económico cercano a los 160 millones de soles y beneficiando a más de 400 mil familias vinculadas a la actividad pesquera.