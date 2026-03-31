Sutran despliega operativos en 22 regiones por Semana Santa

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) inició operativos simultáneos en 22 regiones del país como parte del plan “Viaje Seguro: Semana Santa 2026”, con el objetivo de reforzar la seguridad en las carreteras ante el incremento de viajes por el feriado largo. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar servicios de transporte autorizados y evitar abordar unidades informales.

El despliegue, ejecutado este lunes 30 de marzo, abarca regiones del norte como Piura, La Libertad y Lambayeque; del centro como Junín, Ica y Ayacucho; y del sur como Arequipa, Cusco y Puno, entre otras. Se trata de una intervención a gran escala que cubre gran parte de la Red Vial Nacional para supervisar el transporte interprovincial.

De acuerdo con la Sutran, más de 1.3 millones de pasajeros se movilizarán durante el feriado largo, lo que representa uno de los mayores picos de demanda del año. Este incremento —estimado entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril— generará cerca de 20 mil viajes interprovinciales desde los más de 300 terminales terrestres habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

DESPLEGARÁN 900 INSPECTORES

El plan contempla el despliegue de más de 900 inspectores y la ejecución de 1,500 operativos en terminales, carreteras y puntos críticos del país. En ese contexto, el vocero de la Sutran, Ronald Power, señaló que se prevé un aumento de entre 8 % y 10 % en la demanda respecto al año anterior, por lo que reiteró el llamado a los usuarios a priorizar servicios formales para evitar riesgos durante sus desplazamientos.