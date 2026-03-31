Tren Lima–Chosica podría iniciar operaciones esta semana, según alcalde Renzo Reggiardo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el tren Lima–Chosica podría iniciar operaciones en los próximos días, siempre que cuente con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Está todo para comenzar esta semana”, señaló el burgomaestre, quien precisó que ya existen coordinaciones previas con el sector, aunque aún falta el visto bueno oficial.

El sistema ferroviario forma parte del proyecto Ferrocarril Lima Este, que busca conectar el centro de Lima con el distrito de Lurigancho-Chosica, con el objetivo de reducir la congestión vehicular en la zona este de la capital. En su primera etapa, el servicio será expreso, con paradas limitadas en puntos estratégicos como el Parque de la Muralla y Chosica.

El proyecto contempla una implementación progresiva que alcanzará hasta 14 estaciones, incluyendo Huaycán, y será gestionado por el Estado. Las tarifas estarán a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en el marco de un convenio firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el MTC en diciembre de 2025.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Asimismo, la Municipalidad de Lima evalúa transferir la administración del tren al MTC con el apoyo de ProInversión, con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto junto al concesionario Ferrocarril Andino. En paralelo, Reggiardo reabrió el debate sobre la gestión del transporte urbano, planteando que la comuna recupere competencias actualmente en manos de la ATU para mejorar la eficiencia del sistema.