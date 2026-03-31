SMP: vecinos realizan colecta por vigilante baleado

Un vigilante fue baleado a pocos metros de su puesto de trabajo en la urbanización Vipol, en San Martín de Porres, en un ataque que, según sus familiares, habría sido producto de una confusión. La víctima fue identificada como Robbie Williams Rodríguez Ortiz, de 27 años, quien ahora lucha por su vida tras recibir múltiples impactos de bala.

El atentado ocurrió cuando el joven se encontraba cerca de su caseta de vigilancia, momento en el que un sujeto con el rostro cubierto, vestido con ropa oscura, le disparó en reiteradas ocasiones y luego huyó con rumbo desconocido. De acuerdo con la versión de sus allegados, los sicarios habrían confundido al vigilante con su hermano gemelo, lo que es materia de investigación.

Tras el ataque, el herido fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron las primeras diligencias en la zona, donde se hallaron al menos nueve casquillos de bala.

APOYAN CON GASTOS MÉDICOS

Ante la gravedad del caso, vecinos y familiares han iniciado una colecta para apoyar con los gastos médicos del vigilante, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho de violencia.