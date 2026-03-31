Hallan muerta a joven enfermera en Santa Anita: familia denuncia falta de información

El cuerpo de la joven enfermera fue hallado en un inmueble ubicado en el jirón Justiniano Minaya, en el distrito de Santa Anita. La víctima había llegado desde Huánuco para estudiar y ya había culminado su carrera profesional.

Familiares cercanos denunciaron que no reciben información clara por parte de las autoridades. Señalan que existen versiones contradictorias sobre la causa de la muerte y piden una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Además, indicaron que la víctima presentaba signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un posible crimen. También mencionaron que Elvira había manifestado temor por presunto acoso en el lugar donde vivía.

Un mototaxista de la zona es considerado como principal sospechoso, ya que se encuentra no habido. Vecinos habrían escuchado gritos de auxilio la noche del hecho, lo que ha generado mayor indignación entre los familiares.