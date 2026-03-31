Precios de pasajes interprovinciales se triplican por Semana Santa

El costo de los pasajes interprovinciales registra un incremento progresivo en diversas agencias de transporte debido a la cercanía de la Semana Santa. Usuarios reportan que los precios se han duplicado e incluso triplicado en algunos casos, en medio del aumento de la demanda por viajes a distintas regiones del país.

Pasajeros que se dirigen a destinos como Cusco, Tarapoto y Chimbote señalaron que los boletos han subido entre S/20 y S/30 en comparación con sus tarifas habituales. “Antes pagaba 120 soles, ahora ha subido 20 o 30 más”, comentó un usuario, mientras que otros indicaron que algunos pasajes alcanzan hasta los S/180 dependiendo de la empresa y la comodidad del servicio.

En contraste, algunas rutas aún mantienen precios entre S/90 y S/100; sin embargo, trabajadores del sector advierten que estos podrían incrementarse conforme se acerquen los días centrales del feriado. “Probablemente para jueves y viernes suba más por la demanda”, señalaron desde terminales terrestres.

GOLPE AL BOLSILLO

La situación genera preocupación entre los viajeros, especialmente aquellos con presupuestos ajustados, quienes buscan alternativas más económicas para poder desplazarse a sus destinos. Mientras la demanda continúa en aumento, el alza de precios impacta directamente en la economía de los pasajeros, evidenciando una tendencia recurrente en temporadas festivas.