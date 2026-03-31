Estadio Nacional reabre sus puertas tras subsanar observaciones de la MML

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que el Estadio Nacional volvió a abrir sus puertas al público luego de cumplir con las exigencias planteadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que había ordenado su clausura temporal tras detectar irregularidades durante eventos musicales realizados el último fin de semana.

La medida fue levantada tras un proceso de coordinación entre ambas entidades, en el que el IPD presentó la documentación necesaria para acreditar la subsanación de las observaciones. Según precisó la institución, las gestiones se iniciaron desde tempranas horas del lunes y culminaron este martes con la autorización para retomar las actividades en el recinto.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña, señaló que, tras la reapertura, se priorizará la recuperación del campo de juego con miras a que el estadio vuelva a ser sede de encuentros deportivos. En ese sentido, indicó que el objetivo es fortalecer el uso del recinto para el fútbol en los próximos años.

PAGO DE MULTA

En relación con la sanción económica impuesta, se informó que la empresa Tropicmusic Entertainment SAC asumirá el pago de la multa correspondiente, descartando el uso de recursos públicos. Con esta medida, el IPD busca garantizar el adecuado funcionamiento del estadio y su retorno como escenario principal de eventos deportivos nacionales e internacionales.