Puente Piedra: capturan a lugarteniente de alias “El Patrón”

Agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú allanaron una vivienda en el distrito de Puente Piedra, donde capturaron a un presunto integrante de la organización criminal “Los Berracos de Medellín”, dedicada a delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas. El operativo se realizó tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso.

El detenido fue identificado como Jhonnier Arias Flores, alias “El Chili”, ciudadano colombiano sindicado como lugarteniente de un sujeto conocido como “El Patrón”, quien dirigiría la organización desde Colombia. Según las autoridades, el intervenido se encargaba de coordinar las operaciones de la banda en Lima, incluyendo el sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota”.

De acuerdo con el coronel Carlos Alcántara, durante la intervención se detuvo también a otros tres presuntos integrantes de la banda, identificados como alias “Topo”, alias “Marino” —ambos colombianos— y alias “Mirella”, de nacionalidad venezolana. En el inmueble se halló además a una menor de 17 años que había sido reportada como desaparecida en Chimbote en 2025 y que, según las investigaciones, estaría siendo captada por la organización.

INCAUTARON ARMAS DE FUEGO

En el lugar, la Policía Nacional incautó un arma de fuego con municiones, droga —entre marihuana y tusi—, tarjetas vinculadas al sistema de préstamos ilegales y dinero en efectivo presuntamente producto de la extorsión. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de esta red criminal y su vinculación con otros delitos cometidos en el país.