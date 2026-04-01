Miraflores: capturan a presunto ladrón en el Metropolitano

Un presunto delincuente fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú tras ser acusado de robar el celular a un pasajero dentro de una unidad del Metropolitano, en el distrito de Miraflores. La intervención oportuna permitió la detención del sospechoso en cuestión de minutos, evitando su fuga.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió mientras el bus se encontraba en servicio, generando momentos de tensión entre los pasajeros. Tras el robo, la víctima alertó a las autoridades, lo que activó una rápida respuesta policial que culminó con la captura del implicado.

Al respecto, Pavel Flores, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), indicó que es fundamental que los usuarios reporten de inmediato cualquier incidente al conductor o al personal de seguridad en las estaciones, a fin de facilitar la intervención de la Policía Nacional y formalizar la denuncia correspondiente.

FERIADO LARGO POR SEMANA SANTA

En otro momento, el representante de la ATU informó que los servicios del Metropolitano, los Corredores Complementarios y los buses del Aerodirecto operarán con normalidad durante el feriado largo por Semana Santa, garantizando la continuidad del transporte público para los ciudadanos.