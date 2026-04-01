Familia Marzano busca que Adrián Villar sea juzgado por homicidio simple y reciba mayor condena

La familia Marzano expresó su tranquilidad luego de que el Poder Judicial ratificara la detención del principal implicado en el caso, Adrián Villar, mientras continúan a la espera del inicio del juicio para que se determine su responsabilidad.

El abogado de la familia, Julio Mendoza, señaló que actualmente se contempla una pena de hasta 7 años y 4 meses por homicidio culposo; sin embargo, buscan que el delito sea recalificado a homicidio simple con dolo eventual, lo que elevaría la condena a aproximadamente 9 años de prisión efectiva.

Según explicó, esta figura legal se sustenta en que el acusado habría asumido el riesgo al conducir a excesiva velocidad y sin respetar las normas de tránsito, además de haber huido tras el hecho, lo que evidenciaría una aceptación del posible daño causado.

Asimismo, la defensa pidió que otras personas sean incluidas en la investigación por presunto encubrimiento, entre ellas una periodista, la expareja del acusado y familiares que habrían ayudado a ocultarlo para evitar su captura.

Finalmente, el abogado indicó que en un plazo de dos a tres meses la Fiscalía podría presentar una acusación formal, lo que permitiría avanzar a la siguiente etapa del proceso judicial.