SJM: línea “Los Rojitos” trabajan con miedo por extorsiones

El servicio de transporte de las combis conocidas como “Los Rojitos” se reanudó parcialmente en San Juan de Miraflores, días después del atentado ocurrido el 18 de marzo que dejó tres personas fallecidas, entre ellas un chofer y dos pasajeros. A pesar del retorno, la situación aún es tensa y el servicio no ha vuelto a la normalidad.

Actualmente, solo entre 10 y 20 unidades circulan por día, dependiendo de la decisión de los conductores, quienes evalúan constantemente el riesgo de salir a trabajar. Muchos de ellos han optado por no regresar, debido al temor de ser víctimas de nuevos ataques relacionados con extorsiones que afectan al sector transporte.

Los choferes que han retomado sus labores lo hacen con cautela, conscientes de que la inseguridad continúa latente. El retorno del servicio se viene dando de manera progresiva, mientras persiste la preocupación por la falta de garantías de seguridad en las rutas que cubren.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Por su parte, vecinos de San Juan de Miraflores han exigido a las autoridades reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a transportistas como a usuarios. La población advierte que estos hechos de violencia no solo afectan el servicio público, sino también la tranquilidad en el distrito.