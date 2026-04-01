Dictan 36 meses de prisión preventiva contra alias “Negro Marín”

Una nueva decisión judicial vuelve a poner en el centro de la polémica el caso de Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”. Luego de que semanas atrás se ordenara su libertad con restricciones, ahora la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra Ventanilla dispuso su captura inmediata y 36 meses de prisión preventiva.

Marín Morón, quien fue extraditado desde España en marzo de este año, es sindicado como lugarteniente de alias “El Jorobado” y es investigado por el delito de organización criminal en el caso “Los Sanguinarios de la Construcción”. Según las autoridades, tendría un rol clave dentro de la estructura delictiva, incluso vinculado a hechos de sicariato.

La decisión inicial que le otorgó comparecencia con restricciones, emitida por el juez Robert Rimachi, fue apelada por el Ministerio Público del Perú. La Fiscalía argumentó que existió una interpretación errónea sobre el nivel de sospecha y cuestionó que se desestimaran testimonios de testigos protegidos, además de advertir un alto riesgo de fuga debido a la falta de arraigo del investigado.

INMEDIATA UBICACIÓN

Con la nueva resolución, el Poder Judicial del Perú ordenó su inmediata ubicación y captura para su internamiento en un penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario. La medida busca asegurar su presencia durante el proceso judicial en curso por presuntos vínculos con el crimen organizado.