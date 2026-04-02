VMT: olla común continúa apoyando a familias vulnerables en Semana Santa

En el marco de la celebración de Semana Santa, la olla común “Fe y Esperanza”, ubicada en Villa María del Triunfo, continúa brindando almuerzos a bajo costo a familias en situación de vulnerabilidad, pese al incremento en el precio del pescado durante estas fechas.

Maricruz, encargada de la organización vecinal, señaló que esta iniciativa solidaria lleva seis años apoyando a familias de escasos recursos. Asimismo, explicó que, ante el alza del balón de gas, han tenido que realizar diversas actividades para solventar los gastos y mantener el servicio.

En ese contexto, indicó que, como parte del menú por Semana Santa, optaron por preparar macarrones con atún, una alternativa más accesible frente al elevado costo de los productos marinos.

AYUDA

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar esta labor solidaria. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número 912 748 966.