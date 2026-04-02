Jesús María: Reniec atiende en feriados y no hay colas

En pleno feriado largo por Semana Santa, diversas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) vienen atendiendo sin las habituales colas, generando una oportunidad clave para que los ciudadanos recojan su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin demoras. La inusual baja afluencia se registra tanto en Lima como en distintas regiones del país.

Esta situación cobra especial importancia ante la cercanía de las Elecciones Generales del 12 de abril, donde contar con el DNI es indispensable para ejercer el derecho al voto. En ese contexto, Reniec dispuso una jornada extraordinaria de atención entre el 2 y el 5 de abril, en horario de 8:15 a.m. a 1:45 p.m., con el fin de evitar contratiempos de último momento.

Según la entidad, actualmente existen más de 700 DNIs ya tramitados que permanecen listos para ser recogidos a nivel nacional. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos verificar el estado de su trámite a través de la plataforma oficial antes de acudir a una sede, lo que permitirá agilizar el proceso. La medida se aplica no solo en Lima Metropolitana y Callao, sino también en principales oficinas del interior del país.

¿Y SI MI DNI ESTÁ VENCIDO?

De manera complementaria, las autoridades informaron que se permitirá votar con el DNI vencido, tanto en su versión azul como electrónica. Además, los jóvenes que recientemente cumplieron 18 años podrán sufragar con el DNI amarillo. En casos de pérdida o robo del documento, se sugiere realizar el duplicado de forma virtual o presentar la denuncia correspondiente para gestionar una dispensa y evitar sanciones por no votar.