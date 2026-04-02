Semana Santa: familias llegaron a playas del sur para pasar feriado largo

Carpas, parrillas, bebidas e incluso una cocina completa. Así comenzó la Semana Santa en las playas del sur de Lima, donde los primeros campistas llegaron desde la madrugada para asegurar un espacio frente al mar. En la playa León Dormido, familias enteras y grupos de amigos se instalaron con todo lo necesario para pasar varios días disfrutando del feriado largo.

La experiencia para muchos empezó desde la noche. Algunos visitantes indicaron que llegaron alrededor de la 1 de la mañana, aprovechando la tranquilidad del viaje y los costos accesibles de transporte. Desde este Jueves Santo, miles de personas partieron desde distintos puntos de la capital rumbo al sur, en busca de descanso y desconexión.

El plan combina relajo, contacto con la naturaleza y tiempo en familia. Mientras algunos optan por descansar, otros encuentran formas curiosas de entretenimiento, como recorrer la playa con detectores de metales en busca de monedas. Sin embargo, más allá de la diversión, también se hace evidente la importancia de mantener el orden y la limpieza en estos espacios.

SITUACIÓN EN PLAYA SAN PEDRO

A diferencia de León Dormido, en la playa San Pedro el panorama es distinto, ya que muchos veraneantes prefieren alquilar sombrillas y sillas para pasar el día con mayor comodidad. Campamento o sombrilla, dos formas de vivir la Semana Santa que coinciden en un mismo destino: disfrutar del mar con responsabilidad.