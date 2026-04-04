Independencia: incendio en cochera deja 14 vehículos inservibles

Según testigos, las llamas rápidamente se apoderaron del lugar, 14 vehículos de transporte, entre cústers y combis, resultaron afectados tras un incendio en la cochera del mercado Túpac Amaru, ubicado en Independencia.

Los dueños de los vehículos, que llegaron al lugar para tratar de rescatar sus carros, no descartan que se haya tratado de un cortocircuito, ya que varias de las combis eran antiguas. El siniestro movilizó 10 unidades de los bomberos.

POLICÍA INVESTIGA

Otros no descartan que se trate de una extorsión, pues choferes de las combis afectadas, que cubren la ruta Carabayllo–Callao habrían sido amenazados. También, algunos puestos del mercado fueron alcanzados por las llamas.

Vecinos, alertados por las explosiones, intentaron ayudar a apagar el incendio lanzando agua con baldes. La policía investiga para determinar si fue un atentado cometido por extorsionadores o si se trató de un cortocircuito.