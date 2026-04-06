Jefe de Conida destaca histórica misión espacial y proyección de bases en la Luna

El jefe institucional de Conida, mayor general FAP Roberto Melgar Shin, calificó como un privilegio haber representado al Perú en el lanzamiento de una histórica misión espacial, destacando su relevancia para el futuro de la humanidad. El evento reunió a autoridades internacionales y agencias espaciales de alto nivel.

Melgar explicó que esta nueva etapa de exploración no solo apunta a la Luna, sino al espacio profundo, siendo el satélite el primer paso para probar sistemas que permitan futuras misiones a otros cuerpos celestes. Asimismo, describió el lanzamiento como una experiencia impactante por la potencia, vibración y magnitud del cohete.

Sobre el desarrollo de la misión, indicó que hubo una breve pausa en la cuenta regresiva para verificar sistemas, pero finalmente se logró un despegue exitoso. La misión incluye hitos importantes, como la participación de la primera mujer y un astronauta afrodescendiente en una tripulación que orbitará la Luna.

En cuanto a los objetivos, detalló que el programa Artemis busca establecer una base lunar permanente hacia 2028, con misiones periódicas y el envío previo de robots para preparar la infraestructura. Esto permitiría estudiar la sostenibilidad humana en el espacio, incluyendo recursos como el agua.

Finalmente, el titular de Conida resaltó que esta nueva carrera espacial, en la que también participan países como China, impulsa el desarrollo científico y tecnológico global. Además, subrayó la importancia de fomentar el interés por la ciencia en las nuevas generaciones y fortalecer la participación del Perú en la industria espacial internacional.