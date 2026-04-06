Tren Lima–Chosica está listo para operar, según alcalde Renzo Reggiardo

En medio de cuestionamientos y retrasos, el proyecto del tren Lima–Chosica vuelve a colocarse en el centro del debate público. Desde la Municipalidad de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo afirmó que las unidades ferroviarias se encuentran listas para operar; sin embargo, la falta de autorización por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continúa frenando su puesta en marcha.

Durante las recientes pruebas técnicas, se verificó el correcto funcionamiento de la locomotora y de los coches, así como su capacidad de desplazamiento autónomo en condiciones reales. Según la autoridad edil, el sistema opera “en perfectas condiciones” y cuenta con todos los servicios necesarios para brindar un transporte masivo de calidad acorde a las necesidades de la capital.

Asimismo, se destacaron las características del material rodante, compuesto por coches de acero inoxidable con alta durabilidad. Estos cuentan con servicios de energía eléctrica, espacios para bicicletas, baños y aire acondicionado, lo que garantizaría comodidad y seguridad para los usuarios. Reggiardo también descartó las críticas sobre el estado de los trenes, asegurando que no se trata de material en desuso, sino de unidades plenamente operativas.

LLAMADO AL MTC

Finalmente, el alcalde hizo un llamado al MTC para destrabar el proyecto y otorgar la autorización correspondiente. Indicó que, pese a las comunicaciones sostenidas con el ministro del sector, aún no se ha alcanzado claridad sobre el permiso requerido. De concretarse su implementación, se estima que el tren Lima–Chosica podría transportar hasta 14 mil personas al día, contribuyendo a mejorar la movilidad en la ciudad.