ATU firma contrato para modernizar flota del Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó un contrato para iniciar la modernización integral del Metropolitano, marcando así el comienzo de una nueva etapa en el sistema de transporte público. Este acuerdo permitirá elaborar el perfil del proyecto que busca transformar el servicio en beneficio de millones de usuarios en la capital.

El acto contó con la participación de autoridades y representantes del Banco Mundial, entidad que financiará la iniciativa. El contrato fue suscrito con la consultora internacional Transconsult y representa el primer paso para ejecutar una estrategia que contempla mejoras estructurales y operativas del sistema.

El estudio tendrá un plazo de 150 días y definirá las acciones necesarias para optimizar la eficiencia del Metropolitano, incluyendo la renovación de infraestructura y la adquisición de nuevos buses. Según el presidente de la ATU, David Hernández, el proyecto demandará una inversión de 200 millones de dólares, de los cuales 120 millones serán destinados a infraestructura y 80 millones a la compra vehículos.

INCORPORARÁN BUSES ELÉCTRICOS

La propuesta contempla la incorporación progresiva de buses eléctricos como parte de una estrategia de electromovilidad, así como la mejora de estaciones, terminales y patios. Esta intervención responde a la crítica situación actual del sistema, ya que casi la totalidad de la flota ha superado su vida útil, evidenciando la urgencia de su renovación para garantizar un servicio eficiente, moderno y sostenible.