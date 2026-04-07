Último adiós a Chema Salcedo: periodistas y figuras públicas lo despiden en el Ministerio de Cultura

El velatorio del reconocido periodista José María “Chema” Salcedo se realiza en la sala Los Incas del Ministerio de Cultura, hasta donde llegaron colegas, amigos y figuras públicas para darle el último adiós. El comunicador falleció a los 79 años tras una larga batalla contra el cáncer, dejando una profunda huella en el periodismo peruano.

Desde tempranas horas, personalidades como Milagros Leiva, Rafael Hidalgo y el excandidato presidencial Alberto Barnechea acudieron para despedirse de quien fue considerado una de las voces más representativas del país. En el lugar, su amigo cercano Fernando Obregón destacó sus más de 40 años de trayectoria y su aporte a distintas plataformas como la prensa escrita, la radio, la televisión e incluso el cine y el teatro.

Obregón también reveló que, pese a sus problemas de salud, Chema mantenía proyectos en marcha, como su regreso a los medios, la preparación de un pódcast y la escritura de sus memorias. Sin embargo, la enfermedad avanzó rápidamente, impidiendo que concretara estos planes.

Por su parte, la periodista Milagros Leiva expresó su pesar por la inesperada partida y recordó a Salcedo como un hombre apasionado por su trabajo, solidario y con un inquebrantable amor por la vida. Resaltó su lucha constante incluso en los momentos más difíciles, así como su compromiso con dar voz a quienes no la tienen.

El velatorio permanecerá abierto al público hasta las 7 de la noche, permitiendo que seguidores y ciudadanos puedan despedirse del periodista. Chema Salcedo es recordado como un profesional polifacético, culto y generoso, cuya legado perdurará en la historia del periodismo nacional.