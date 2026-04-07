Puente Morón ya opera en doble sentido y reduce tiempos de viaje en Chosica

El puente Morón, ubicado en la zona de Ñaña, en Chosica, ya se encuentra operativo tras su reciente inauguración, permitiendo el tránsito vehicular en doble sentido. La moderna estructura metálica, de aproximadamente 94.5 metros de longitud, fue puesta en funcionamiento el pasado 30 de marzo por la Municipalidad de Lima.

Esta nueva infraestructura representa una mejora significativa frente al antiguo puente, que databa de la época de las haciendas y solo permitía el paso de un vehículo a la vez, generando constantes congestiones. Ahora, con dos carriles habilitados, se facilita la circulación tanto de ida como de vuelta para miles de conductores.

Según información oficial, la obra beneficiará directamente a cerca de 500 mil vecinos, reduciendo considerablemente los tiempos de viaje entre Chosica y Lima, que pasaron de aproximadamente dos horas y media a solo 45 minutos.

El proyecto demandó una inversión superior a los 12 millones de soles e incluyó la construcción de accesos, terraplenes y capa asfáltica. Aunque aún se registran algunos inconvenientes en el tránsito peatonal por trabajos complementarios, la vía ya cuenta con apoyo de personal para garantizar un flujo vehicular ordenado.