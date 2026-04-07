Líneas 3 y 4 del Metro de Lima estarían listas en 10 años

El Ejecutivo anunció que las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima serán ejecutadas bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), con una inversión estimada que supera los S/36.000 millones. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, señaló que el Gobierno ya trabaja en un decreto supremo para incorporar ambos proyectos a la cartera priorizada, lo que permitirá iniciar su estructuración financiera.

Durante una reunión con inversionistas y organismos multilaterales, el titular del MTC destacó que se trata de una política de Estado orientada a cerrar brechas históricas en el transporte urbano. Asimismo, subrayó que la demanda proyectada de más de un millón de pasajeros diarios garantiza tanto la rentabilidad social como la sostenibilidad financiera del proyecto.

Por su parte, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, indicó que las dos líneas se construirán de manera paralela debido a su gran envergadura. Precisó que el tiempo estimado para su culminación total será de entre 9 y 10 años, aunque se prevé que algunos tramos entren en funcionamiento progresivamente antes de finalizar las obras.

COMAS Y SURCO

En cuanto al trazado, la Línea 3 conectará Comas con Santiago de Surco a lo largo de aproximadamente 34 kilómetros, atravesando distritos clave de Lima Metropolitana. Este proyecto beneficiará a cerca de 5 millones de personas, reduciendo significativamente los tiempos de viaje de más de dos horas a menos de una hora, lo que representa un avance importante en la modernización del transporte público en la capital.