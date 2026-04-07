Reniec atiende hasta la medianoche por cierre de padrón electoral

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una jornada extraordinaria de atención hasta la medianoche de este martes 7 de abril, debido al cierre del padrón electoral con miras a las Elecciones Generales 2026 y los comicios regionales y municipales de octubre. La medida busca facilitar que los ciudadanos actualicen su información y aseguren su correcta inclusión en el registro oficial.

A nivel nacional, 80 oficinas del Reniec ampliaron su horario de atención, permitiendo realizar trámites clave como la actualización de domicilio, renovación de fotografía y firma, así como el cambio de DNI de menor a mayor de edad. Las autoridades precisaron que cualquier modificación realizada después de esta fecha no será considerada en el padrón definitivo que se remitirá al Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, se informó que más de 700.000 documentos nacionales de identidad están listos para su recojo, aunque cerca de 300.000 aún no han sido retirados. En algunas sedes, como Independencia, ciudadanos acudieron desde tempranas horas y reportaron demoras en la atención debido a la alta demanda y limitada cantidad de personal.

ATENCIÓN CIUDADANOS

El Reniec recordó que los ciudadanos con DNI vencido podrán votar sin inconvenientes si figuran en el padrón electoral, al igual que los jóvenes que recientemente cumplieron 18 años y cuentan con DNI amarillo. No obstante, documentos como la ficha C4 o el pasaporte no serán válidos para sufragar en las elecciones programadas para el 12 de abril.