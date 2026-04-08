Choque múltiple en la Vía Expresa genera congestión vehicular

Un accidente múltiple se registró en la Vía Expresa, a la altura de la estación Ricardo Palma del Metropolitano, generando alarma entre los conductores y usuarios que transitaban por la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana.

Según testigos, una camioneta negra habría frenado de manera intempestiva, provocando un choque en cadena entre varios vehículos. Como consecuencia, las unidades involucradas terminaron con serios daños en la parte delantera.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de seguros para realizar las diligencias correspondientes. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, pese a la magnitud del accidente.

El incidente ocasionó congestión vehicular por varias horas; sin embargo, con el retiro progresivo de los vehículos, el tránsito fue restablecido. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.