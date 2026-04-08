Buses de Santa Catalina implementan botones de pánico y resguardo policial ante ola de extorsiones

Las unidades de transporte de la empresa Santa Catalina ya cuentan con botones de pánico y emergencia como parte de una medida para hacer frente a la creciente ola de extorsiones y ataques contra el sector.

La implementación abarca las rutas de Lurigancho–San Gabriel en las líneas A, B y C, donde los conductores podrán alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier incidente que ponga en riesgo su seguridad o la de los pasajeros.

Además, se ha dispuesto la presencia de efectivos policiales dentro de las unidades, quienes acompañan los recorridos como parte de un plan de resguardo impulsado por el Ministerio del Interior. En total, cerca de 300 vehículos vienen siendo protegidos bajo esta modalidad.

Usuarios destacaron la iniciativa al considerar que brinda mayor tranquilidad durante los viajes, mientras que la empresa evalúa la instalación de cámaras de seguridad con miras a integrarlas en el futuro a un sistema conectado con la Policía Nacional.