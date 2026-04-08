Sicario que atacó a mujer frente a su condominio fue capturado: familia teme por su seguridad

La Policía capturó al presunto sicario que atentó contra una mujer en la puerta de su condominio, un caso que generó gran conmoción. La hermana de la víctima, Royeli Sangama, aseguró que esta detención brinda cierta tranquilidad, ya que el implicado deberá revelar quiénes ordenaron el ataque.

Según indicó, la familia sospecha que el atentado estaría vinculado a la expareja de la víctima y su entorno familiar. Incluso, señaló que el propio detenido habría mencionado la participación de terceros, lo que refuerza sus sospechas sobre los autores intelectuales del crimen.

En cuanto al estado de salud de la víctima, la situación es crítica. La mujer permanece consciente, pero aún tiene balas alojadas en el cuerpo, además de lesiones graves como costillas rotas y daños en el hombro. La familia denunció que no recibe la atención médica adecuada y que lleva semanas esperando una operación urgente.

Finalmente, los familiares expresaron su temor ante posibles represalias y exigieron a las autoridades celeridad en las investigaciones. Asimismo, pidieron que se garantice la atención médica inmediata de la víctima, cuya vida continúa en riesgo mientras no sea intervenida quirúrgicamente.

Captura del presunto sicario y avances en la investigación

La captura del presunto autor se realizó en un operativo de la Diviac en el distrito de San Miguel. De acuerdo con la Policía, el sujeto, conocido como “Volado”, habría participado en el ataque ocurrido el pasado 24 de marzo en la avenida Brasil, en Jesús María. Las investigaciones se apoyaron en el seguimiento de cámaras de seguridad y labores de inteligencia.

Durante la intervención, el detenido aceptó preliminarmente su participación en el crimen. Además, se le hallaron drogas, celulares y prendas que serían clave para vincularlo con el ataque. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias para identificar a los autores intelectuales, mientras no se descarta la implicación de más personas en este caso.