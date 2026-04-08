Organización criminal obtuvo S/ 9 millones cobrando cupos a transportistas

Un total de 18 presuntos integrantes de una organización criminal fueron detenidos la madrugada de este miércoles, tras un operativo dirigido por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada. Según las investigaciones, la red habría amasado más de 9 millones de soles producto de extorsiones a más de diez empresas de transporte que operan en diversas rutas de Lima.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización utilizaba cuentas en casas de apuestas y casinos para recibir y mover el dinero ilícito, simulando operaciones legales. En algunos casos, se detectaron más de 200 transacciones que superaban el medio millón de soles, evidenciando un sofisticado esquema para ocultar los pagos de cupos.

Las autoridades precisaron que este modus operandi fue identificado tras un año de investigación, en el que se determinó que los delincuentes también empleaban billeteras digitales y membresías VIP para que las víctimas realicen los pagos directamente a través de plataformas web. Incluso, se investiga la presunta implicancia de un conocido casino ubicado en Miraflores.

DESDE SMP HASTA LURÍN

La red operaba desde septiembre de 2023, controlando rutas que iban desde San Martín de Porres hasta Lurín, exigiendo pagos iniciales de hasta 10 mil soles y cuotas semanales de 8 mil. Ahora, la Fiscalía ha citado a representantes de las casas de apuestas involucradas para determinar posibles responsabilidades, ya que estas empresas cuentan con protocolos para detectar movimientos sospechosos.