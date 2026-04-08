MML afirma que están prohibidos los cierres de campaña en el Centro Histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima reiteró que no se permitirán actividades políticas ni cierres de campaña en el Centro Histórico de Lima, en cumplimiento de las normas vigentes que protegen esta zona considerada Patrimonio de la Humanidad. El alcalde Renzo Reggiardo hizo un llamado a las organizaciones políticas para respetar la intangibilidad del área.

El burgomaestre enfatizó que la normativa es clara y prohíbe cualquier tipo de movilización o concentración con fines proselitistas en este espacio. En ese sentido, advirtió que se reforzarán las labores de control mediante el despliegue de personal municipal y el uso de cámaras de videovigilancia para monitorear posibles incumplimientos.

Asimismo, la autoridad edil indicó que se viene evaluando una actividad reciente realizada en la zona, con el fin de determinar si se vulneraron las disposiciones establecidas. De confirmarse responsabilidades, no se descartan sanciones, incluso para funcionarios que hayan permitido o autorizado este tipo de eventos.

INTANGIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Finalmente, el alcalde Reggiardo reafirmó que la prioridad es preservar el orden y proteger el valor histórico del Centro de Lima. Recordó que la intangibilidad se sustenta en normas como el Acuerdo de Concejo N.º 026-2023 y el Decreto Supremo N.º 003-2021-IN, que buscan garantizar la conservación del patrimonio cultural y el respeto al marco legal vigente.