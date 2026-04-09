Renzo Reggiardo y Martín Ojeda participaron en inauguración de corredor seguro en SMP

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el representante de los transportistas, Martín Ojeda, participaron en la inauguración de un corredor seguro en el sector de Chuquitanta, en San Martín de Porres, una zona golpeada por la criminalidad contra el transporte público.

Durante la actividad, Reggiardo explicó que el proyecto contempla cerca de 3 kilómetros de vía asfaltada, 41 cámaras de videovigilancia y un sistema de iluminación integral. Además, anunció la pronta construcción de un centro de control (C2) que permitirá monitorear en tiempo real lo que ocurra en la zona.

Por su parte, Martín Ojeda destacó que esta obra representa un avance importante, pero insistió en que la seguridad debe sostenerse en el tiempo mediante una articulación constante entre autoridades y transportistas, ante los constantes casos de extorsión y violencia registrados en el sector.

Las autoridades también adelantaron que este modelo de corredor seguro será replicado en otras zonas de Lima, como Lima Sur y Lima Este, con el objetivo de reforzar la seguridad en distintos puntos críticos de la ciudad.