Cercado de Lima: capturan a delincuentes que robaron 16 mil dólares a cambista

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos delincuentes que asaltaron a un cambista en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Centro Cívico. El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando los sujetos le arrebataron 16 mil dólares a la víctima.

Los detenidos fueron identificados como Brezhnev Delgado, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, y Carlos Ojeda, quien registra antecedentes por hurto y tenencia ilegal de armas. Ambos fueron intervenidos en flagrancia gracias a la rápida acción policial.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos celulares, el dinero robado, un chaleco de cambista y una moto lineal que habría sido utilizada para perpetrar el delito y facilitar la fuga en la zona. Los detenidos fueron trasladados a la Dirincri de la avenida España.

ANTECEDENTES POR ROBO AGRAVADO

Según información de la Policía, los sujetos se dedicarían al robo agravado bajo la modalidad de “raqueteo”, principalmente contra cambistas del Centro de Lima. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si estarían implicados en otros hechos delictivos similares.