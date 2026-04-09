SJM: mujer se lanza de edificio para evitar ser arrestada

Una mujer de más de 60 años, conocida como “La Tía Meche”, protagonizó una impactante fuga al lanzarse desde el segundo piso de su vivienda para evitar ser capturada por agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde, durante un operativo en la zona de Horizonte Norte, en Pamplona Alta.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), la intervenida, identificada como Mercedez Ramos Gutiérrez, sería integrante de la banda criminal “Los Cocharcas de Pamplona”, dedicada a la venta ilegal de drogas. Según el coronel Carlos Alcántara, la mujer contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y era conocida por vecinos como una recurrente vendedora en la zona.

Las autoridades informaron que la sospechosa tenía preparada una ruta de escape hacia otra vivienda, lo que explicaría su rápida reacción al notar la presencia policial. Durante el operativo también fue capturado su presunto cómplice, alias “Huacatay”, identificado como Antonio Esteban Velásquez Aguirre, de 68 años, quien admitió tener antecedentes por diversos delitos.

ESCONDÍA DROGA

En el registro domiciliario, la Policía Nacional halló 2778 ketes de pasta básica de cocaína, 20 envoltorios de clorhidrato de cocaína, cartuchos explosivos, dinero en efectivo y celulares. Ambos detenidos fueron trasladados a la Depincri de San Juan de Miraflores, donde continuarán las investigaciones correspondientes.