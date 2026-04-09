Aeropuerto Jorge Chávez retiene armas réplica, ladrillos y hasta una katana en equipajes

Según explicó el coordinador de supervisión de seguridad, muchos de estos artículos no están permitidos por ser considerados objetos contundentes o potencialmente peligrosos. Sin embargo, precisó que en varios casos sí podrían ser transportados sin inconvenientes si se envían en equipaje facturado.

Entre los objetos más llamativos encontrados figuran pesas, bates, piedras y juguetes que, aunque parecen inofensivos, pueden generar alertas en los controles de seguridad. Estas situaciones suelen sorprender a los pasajeros, quienes desconocen las restricciones.

Por otro lado, también se reportó el hallazgo de objetos olvidados dentro del aeropuerto, como laptops, celulares, gorras y hasta juegos de Lego. Estos artículos son trasladados a la oficina de objetos perdidos, donde pueden ser recuperados por sus dueños dentro de un plazo aproximado de 60 días.

Las autoridades recomendaron a los viajeros informarse previamente sobre los objetos permitidos en cabina para evitar inconvenientes durante los controles y posibles pérdidas de pertenencias.