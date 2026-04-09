“Los Elegantes del Fraude”: cae banda dedicada a delitos informáticos

La Policía Nacional del Perú, a través de la Divincri Lima Sur y un equipo de inteligencia, capturó a la banda criminal “Los Elegantes del Fraude”, dedicada a cometer delitos informáticos bajo la modalidad de estafa. Los sujetos fueron intervenidos tras un seguimiento que permitió ubicar su centro de operaciones.

Según informó el coronel Edgar Capcha, jefe de la Divincri Lima Sur, los delincuentes se hacían pasar por asesores del Banco de Crédito del Perú (BCP), ofreciendo falsos préstamos personales y acceso a cuentas bancarias para engañar a sus víctimas.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en Punta Negra, donde los integrantes de la banda se encontraban en un inmueble con piscina y vista al mar, disfrutando del dinero obtenido de manera ilícita. Durante el operativo, la Policía incautó dos armas de fuego, así como documentos con datos personales de diversos clientes.

SERÍAN “DATEROS”

Las autoridades no descartan la participación de trabajadores de una entidad financiera como “dateros”, ya que se hallaron reportes con información confidencial. Los 18 detenidos fueron trasladados a la Depincri de San Borja, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de implicancia de otras personas en este caso.