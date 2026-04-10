Largas colas en Reniec por recojo de DNI a pocos días de las elecciones

A pocos días de las elecciones generales, se registran largas colas en oficinas del Reniec debido a la alta demanda de ciudadanos que buscan recoger su DNI. En la sede ubicada en la avenida Javier Prado, en San Borja, decenas de personas esperan durante varias horas para obtener el documento, indispensable para poder votar.

Usuarios reportaron demoras y confusiones en la atención, ya que algunos fueron derivados desde otros locales, como el de San Luis, hacia esta sede. Muchos de ellos indicaron haber realizado el trámite de manera virtual, pero enfrentan tiempos prolongados de espera para recoger su documento.

Desde el Reniec, voceros informaron que la gran afluencia de público ha generado una sobrecarga en el sistema, lo que ralentiza la atención. No obstante, precisaron que el proceso de entrega del DNI toma entre 5 a 6 minutos por persona, y que se han implementado horarios extendidos para atender la demanda, incluso hasta el mismo día de las elecciones.

La entidad también recordó que el único documento válido para votar es el DNI, aunque esté vencido. Asimismo, indicó que aún hay más de 860 mil documentos sin recoger a nivel nacional, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizar sus trámites con anticipación y evitar inconvenientes en futuros procesos electorales.