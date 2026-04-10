Cercado de Lima: incautan dinero y armas tras operativo por robo de lingotes de oro

Un megaoperativo ejecutado en el Cercado de Lima permitió la detención de varios presuntos integrantes de una organización criminal implicada en el robo de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde. La intervención fue liderada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la acción, que incluyó allanamientos simultáneos en diversos inmuebles, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, más de 9 mil dólares en efectivo y varios vehículos que habrían sido utilizados para cometer distintos delitos. Además, algunos intervenidos fueron capturados en flagrancia por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la tenencia de armas.

El ministro del Interior, José Zapata, destacó la labor conjunta entre la PNP, la Fiscalía y otras instituciones, señalando que este operativo representa un golpe contundente contra la criminalidad organizada. Asimismo, resaltó el trabajo de inteligencia que permitió identificar a los presuntos implicados en una serie de delitos registrados desde el año pasado.

ANTECEDENTES POR ROBO

Según las investigaciones, la banda criminal estaría involucrada no solo en el asalto a lingotes de oro en el distrito de San Miguel, sino también en otros robos similares, ataques a vehículos de transporte y actos de sicariato. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.