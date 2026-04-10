Elecciones 2026: multas por no votar o incumplir como miembro de mesa llegan hasta S/110

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, las autoridades electorales informaron que los ciudadanos que no acudan a votar o incumplan su función como miembros de mesa serán sancionados con multas económicas. Estas medidas buscan garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral en todo el país.

En entrevista con 24 Horas Mediodía, Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que el voto en el Perú es obligatorio. Por ello, quienes no participen en la jornada electoral del 12 de abril deberán asumir una multa cuyo monto dependerá de la clasificación del distrito donde residen.

Según lo señalado por el funcionario, la sanción por no votar puede alcanzar hasta los S/110. Asimismo, aquellas personas que hayan sido designadas como miembros de mesa y no cumplan con esta responsabilidad también serán multadas, ya que su labor es fundamental para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio.

CUMPLIR CON EL DEBER CÍVICO

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones exhortó a la ciudadanía a cumplir con su deber cívico y evitar sanciones, recordando que la participación electoral es clave para fortalecer la democracia. Además, recomendó informarse con anticipación sobre el local de votación y las responsabilidades asignadas en esta jornada.