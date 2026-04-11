24 Horas Edición Sabatina

11/04/2026

Intento de feminicidio en SMP: sujeto atacó a su expareja con arma blanca

El hombre estuvo varios años preso tras ser condenado por robo agravado. La víctima vive en constante tensión, el agresor señaló que se vengará, aunque esté en la cárcel.



En San Martín de Porres (SMP), tres mujeres fueron acuchilladas por un sujeto que, invadido por los celos, intentó asesinar a la madre de sus hijos, de la que está separado. Al no encontrarla, atacó sin piedad a sus excuñadas.

El violento sujeto fue identificado como Augusto Astorga Manrique, quien fue detenido en flagrancia; los agentes policiales tuvieron que actuar con energía para poder trasladarlo a la comisaría.

TEME POR SU VIDA

En la dependencia policial, ante los policías y las cámaras de televisión, el sujeto amenazó de muerte a Nicolle Fernández, su expareja, quien pide justicia y que no lo dejen libre, pues teme por su vida.

El hombre estuvo varios años preso tras ser condenado por robo agravado. La víctima y su familia viven en constante tensión; el sujeto señaló que se vengará de ellas, aunque esté en la cárcel.


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